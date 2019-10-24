Чертова дюжина на победу: прогноз букмекеров на матч "Сент-Этьен" – "Александрия"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Букмекеры считают "Сент-Этьен" фаворитом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Александрии". Коэффициент на победу команды Клода Пюэля – 1.48, на ничью – 4.40, на победу "Александрии" – 7.70. "Сент-Этьен" – "Александрия" трансляция матча уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч "Сент-Этьен" – "Александрия"

Если перевести коэффициенты в проценты, то шансы "Александрии" на победу всего 13%, в то время как хозяева поля имеют 65% на успех.

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Эксперты предполагают, что голы в матче с большой долей вероятности будут забиты в обеих таймах (1.78), а в целом забитых мячей будет больше одного (1.30).

Отметим, что у "Александрии" были проблемы с вылетом во Францию. Самолет с футболистами на борту не мог вылететь из-за тумана.

"Александрия" проводит лишь третий еврокубковый сезон в истории и дебютный в основной сетке Лиги Европы, поэтому неудивительно, что ранее команды не пересекались между собой. А вот французы успели провести шесть матчей против представителей Украины, выиграв при этом три. Напомним,"Сент-Этьен" два сезона подряд играл в одной группе с "Днепром" (две победы ничья и поражение), а еще в семидесятых годах прошлого века они обменялись победами с киевским "Динамо".

Как "Александрия" играла с "Гентом":

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