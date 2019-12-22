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Четверо украинцев сыграли в битве лидеров чемпионата Бельгии по футболу

22 декабря, 18:35

Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун и Эдуард Соболь приняли участие в центральном матче тура

Яремчук поучаствовал в голе "Гента"

Яремчук поучаствовал в голе "Гента"

В воскресенье в чемпионате Бельгии прошел один из центральных матчей всего сезона. Чемпион страны 2019 года, "Гент" принимал лидера нынешнего турнира – "Брюгге". В принципиальном поединке приняли участие четверо украинских футболистов. Узнайте, где смотреть матч за Суперкубок Италии "Ювентус" – "Лацио".

В составе "Гента" форвард сборной Украины Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун вышли в стартовом составе, а вот хавбек Роман Безус появился на поле лишь на 88-й минуте. У "Брюгге" защитника Эдуарда Соболя выпустили в игру на замену в перерыве. Следите за суперматчем: "Тоттенхэм" – "Челси" онлайн.

Счет был открыт только на 57-й минуте: у гостей отличился экс-форвард "Зари" Деннис Бонавентуре. А навесную передачу с фланга сделала наш Соболь.

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А в голе "Гента" на 73-й минуте активное участие принял Яремчук, технично принявший мяч и скинувший партнеру. Следующий пас в штрафную привел к голу Вадиса Оджиджи. В итоге – 1:1.

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Смотрите видеообзор всего поединка, в котором победителя не выявили.

"Брюгге" продолжает уверенно лидировать, на девять очков опережая "Антверпен" и на десять – "Гент". При этом команда трех украинцев сыграла на один матч больше, чем конкуренты.

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