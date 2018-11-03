Четыре балканские страны подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Сербия, Болгария, Румыния и Греция подадут общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после встречи с лидерами этих стран в болгарской Варне. Ранее мы сообщали, что Южная Корея предложит КНДР, Китаю и Японии провести вместе ЧМ-2030. В 2002 году корейцы принимали мундиаль вместе с Японией.

"Мы договорились подать заявку от наших четырех стран на проведение мирового первенства по футболу 2030 года. Буду искренен, это идея Алексиса Ципраса (премьер-министр Греции – прим.)", – цитирует сербского лидера национальное ТВ Сербии.

По словам Вучича, конкурентами балканских стран станут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые тоже подают общую заявку. Поскольку Мексика, США и Канада победили в заявке на 2026 год, то у балканских стран повышаются шансы, так как одна латиноамериканская страна – Мексика – уже будет принимать участие в проведении чемпионата мира, что снижает шансы латиноамериканских стран на проведение следующего турнира, считает президент. Вучич сообщил, что Сербия также подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года. "Конечно, это будет проблема, но и огромный стимул начать работать и смотреть, как мы можем улучшить наши стадионы и спортивную инфраструктуру", – подчеркнул он.

Кроме того, Испания подумывает о совместной заявке с Португалией и возможно с Марокко.