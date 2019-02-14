Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки фанатов в Риме

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Фото: Twitter

Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки фанатов в Риме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/534/251/5c6534251d474.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/534/251/5c6534251d474.jpg 2019-02-14T11:27:03+02:00 Футбол Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки футбольных болельщиков в центре Рима. Как сообщает газета Corriere della Sera, инцидент произошел накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским "Лацио" и испанской "Севильей". Среди пострадавших два гражданина Испании, англичанин и американец. Они были доставлены в больницу. При этом двое находятся в тяжелом состоянии.

В драке приняли участие около 40 человек. Полиция в настоящее время выясняет детали инцидента.

Напомним, что сегодня ночью в центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта": опубликованы фото и видео. В конфликте приняли участие 42 болельщика киевлян и 70-80 гостей из Германии.

Гости из Германии прибыли в Украину, чтобы поддержать свою команду в матче против "Шахтера", который состоится сегодня в Харькове. На нашем сайте уже доступен онлайн "Шахтер" – "Айнтрахт".

А "Динамо" будет играть в Греции против местного "Олимпиакоса". Матч начнется в 20:00. На нашем сайте будет доступна трансляция матча "Олимпиакос" – "Динамо" онлайн.

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