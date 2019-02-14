Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки фанатов в Риме
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки футбольных болельщиков в центре Рима. Как сообщает газета Corriere della Sera, инцидент произошел накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским "Лацио" и испанской "Севильей". Среди пострадавших два гражданина Испании, англичанин и американец. Они были доставлены в больницу. При этом двое находятся в тяжелом состоянии.
В драке приняли участие около 40 человек. Полиция в настоящее время выясняет детали инцидента.
Напомним, что сегодня ночью в центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта": опубликованы фото и видео. В конфликте приняли участие 42 болельщика киевлян и 70-80 гостей из Германии.
Гости из Германии прибыли в Украину, чтобы поддержать свою команду в матче против "Шахтера", который состоится сегодня в Харькове. На нашем сайте уже доступен онлайн "Шахтер" – "Айнтрахт".
А "Динамо" будет играть в Греции против местного "Олимпиакоса". Матч начнется в 20:00. На нашем сайте будет доступна трансляция матча "Олимпиакос" – "Динамо" онлайн.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки фанатов в Риме". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На матче с "Шахтером" в Харькове ожидается армия фанов "Айнтрахта": ищут вареники, водку и Колизей
Немецкий клуб славится своими преданными болельщиками, но страдает из-за их поведения
Немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских
УЕФА присудило матчу "Шахтер" – "Айнтрахт" высокий уровень риска
Болельщица скончалась после попадания бейсбольным мячом в голову
Три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких
На матч Лиги Европы с "Шахтером": клуб организовал аукцион для болельщиков
"Горняки" предлагают фанатам побыть частью команды во время выезда во Франкфурт