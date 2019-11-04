Четыре чемпиона, три – на подходе: итоги еврочемпионатов для украинцев

Малиновский - третий претендент на гол у "Аталанты" / Фото: Reuters

Комментатор каналов "Футбол-1"/"Футбол-2" Кирилл Круторогов рассказывает, чем отличились украинские футболисты за границей на прошлой неделе.

Италия

Руслан Малиновский уверенно покоряет Апеннины! Фанаты "Аталанты" признали хавбека сборной Украины лучшим игроком своей команды в октябре! Правда, в обоих матчах прошлой недели против "Наполи" (2:2) и "Кальяри" (0:2) он не появлялся в основе. С неаполитанцами и вовсе не играл, а с островитянами вышел на замену сразу после перерыва, но из-за удаления Иличича на 39-й минуте, спасителем для "Аталанты" не стал. Тем не менее, по оценке портала Wshocored, Малиновский стал лучшим игроком своей команды (7.4). После 11 туров бергамаски опустились на 6-е место.

Дебютный гол Малиновского за "Аталанту":

Тем временем, Евгений Шахов отметился первым результативным действием в чемпионате Италии. В выездном матче против "Сампдории" полузащитник "Лечче" ассистировал Лападуле на 8-й минуте. Но этого гола для победы их команде не хватило – генуэзцы спаслись от поражения, когда в компенсированное ко второму тайму время забил Гастон Рамирес. "Лечче" идет на 16-м месте.

Англия

Пока Александр Зинченко восстанавливается после травмы, Андрей Ярмоленко вышел в основе "Вест Хэма" в матче против "Ньюкасла". Увы, игра не задалась ни у украинца, которого Пеллегрини заменил сразу после перерыва, ни у "молотобойцев" (2:3). Портал Wshocored поставил Ярмоленко наименьшую оценку среди всех участников матча (5.6). После 11 туров "Вест Хэм" 13-й в АПЛ.

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Бельгия

На прошлой неделе украинцы пофеерили в местной Лиге Жюпиле. В четверг Роман Яремчук и Игорь Пластун забили по голу в концовке встречи с "Андерлехтом" и спасли "Гент" от поражения (3:3). Для нашего нападающего этот гол стал уже 15-м во всех турнирах текущего сезона, что является его личным рекордом результативности (7 в чемпионате, 6 в Лиге Европы и два за сборную)! Но, пожалуйста, не останавливайся, Рома, особенно в играх за сборную! А в воскресенье голом отметился и Роман Безус, поучаствовав в победе над "Стандардом" (3:1). В данный момент команда трех украинцев идет на 3-м месте в чемпионате.

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Эдуард Соболь в матче с "Кортрейком" результативными действиями не отличился, но уже на второй минуте заработал пенальти, который реализовал Ванакен. В итоге "Брюгге" победил 3:0.

А вот Евгений Макаренко в "Андерлехте" не задержится. По последней информации, украинский футболист будет выставлен на трансфер в ближайшее трансферное окно. Из-за травмы он не играл с прошлого декабря и Венсан Компани на него не рассчитывает.

Венгрия

Игнатенко отличился дебютным голом за "Ференцварош", забив на 8-й минуте матча с "Мезекевешдом", но этого не хватило для победы над конкурентом (1:1). Он провел на поле 75 минут, а Харатин и Зубков отыграли полный матч. У команды Сергея Реброва прервалась четырехматчевая победная серия. Действующий чемпион Венгрии идет на третьем месте чемпионата, имея одинаковое количество очков с "Мезекевешдом" и "Фехерваром", но сыграв на матч меньше. "Фехервар" Ивана Петряка, уступая "Залаэгерсегу" 0:2, расписал результативную ничью 3:3. На счету Петряка ассист.

Экс-игрок "Олимпика" Сергей Шестаков забил за "Диошдьор", открыв счет в матче с "Вардой" (3:1), в составе которой играли другие украинцы Кравченко, Мельник и Гей.

Польша

Бывший защитник "Карпат" Владимир Костевич забил первый гол в нынешнем сезоне за "Легию". Поучаствовал украинец в кубковом разгроме "Ресовии" из Жешува (4:0). В чемпионате Польши познаньцы пока что не впечатляют и идут на 9-м месте Экстракляссы.

Дания

Юрий Яковенко, выступающий за "Эсбьерг", отметился первым голом в текущем сезоне 6 октября, а после забивает в четырех турах кряду. Последней его "жертвой" стал "Хорсенс" (1:1). Правда, в местной Суперлиге его команда идет недалеко от зоны вылета.

Турция

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Бывший нападающий "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев играет во второй по рангу лиге Турции за "Бурсаспор". В чемпионате он пока что исключительно выходит на замену. Но в Кубке сыграл в обоих матчах команды и в каждом забил. В частности, на прошлой неделе реализовал пенальти в ворота "Байбюрта", помог команде победить (2:1) и выйти в следующий раунд.

Беларусь

Болельщики брестского "Динамо" выбрали Алексея Хобленко лучшим игроком команды в октябре. В прошлом месяце он отличился двумя голами, причем оба оказались победными. Всего же в этом сезоне чемпионата Беларуси Хобленко забил 8 голов и за три тура до финиша их с Милевским и Нойком команда является единоличным лидером с преимуществом над БАТЭ в 7 очков.

Эстония

Владислав Хомутов забил пятый гол за "Нымме Калью" в чемпионате Эстонии и спас действующих чемпионов от поражения в матче с "Левадией" (1:1). Команда трех украинцев Хомутова, Марковича и Лобая упустила возможность опередить прямого конкурента и выйти на чистое второе место. Правда, они в любом случае не смогли защитить чемпионство – за два тура до финиша отстают от лидера – "Флоры" – на 7 очков, причем у соперника еще и игра в запасе.

Латвия

Украинцы Вячеслав Шарпар, Роман Дебелко и Мирослав Славов стали чемпионами Высшей лиги Латвии! Причем, за два тура до финиша. Да еще и не побеждая в трех матчах кряду. Ничьи с "РФШ" хватило для математического обеспечения себя "золотом". Причем, с 42-й минуты соперник играл вдесятером, а с 87-й и вовсе вдевятером. Дебелко провел полный матч. В этом сезоне он сыграл 10 игр и забил 6 голов. Славов за игрой наблюдал со скамейки запасных, на его счету 8 матчей и 3 гола. А опытный Шарпар провел за "Ригу" лишь 6 матчей, последний из которых еще в сентябре. Следующим летом их команду ждет первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Казахстан

"Астана" Романа Григорчука минимально обыграла "Тобол" (1:0) и за тур до финиша стала чемпионом Казахстана. А все потому, что "Кайрат" с Адеринсолой Эссеолой в составе неожиданно был разгромлен "Иртышом" (0:5). Кстати, Эссеола претендует на звание лучшего бомбардира, но уступает лидеру гонки Томашову из "Астаны" на один гол.

Смотрите, как "Астана" играет в текущем сезоне Лиги Европы:

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