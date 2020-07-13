Четыре гола, пенальти и удаление: обзор бомбового матча "Наполи" – "Милан"

Свою мощную беспроигрышную серию после выхода из карантина легендарный клуб "Милан", в котором в свое время феерил Андрей Шевченко, продлил уже до семи встреч. В ночь на понедельник "россонери" в Неаполе сыграли в результативную ничью с "Наполи" 2:2, которую сумели отстоять даже несмотря на то, что последние минуты действовали в меньшинстве из-за удаления своего бельгийского полузащитника Салемакерса. Напомним, в предыдущем туре чемпионата Италии "Милан" сенсационно обыграл "Ювентус" 4:2.

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Обзор матча "Наполи" – "Милан" (2:2)

Отметим, что в Неаполе Златан Ибрагимович, считающий себя игроком, тренером и президентом "Милана", ушел с поля без гола. Ничья 2:2 означает, что его клуб остался седьмым в турнирной таблицы Серии А – за пределами зоны еврокубков. Сохранил свою прежнюю позицию, шестую, и "Наполи", возглавляемый экс-тренером "Милана" Дженнаро Гаттузо.

"Наполи" – "Милан" – 2:2

Голы: Ди Лоренцо, 34, Мертенс, 60 – Эрнандес, 20, Кессье, 73 (с пенальти)

"Наполи": Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи – Руис (Эльмас, 65), Лоботка (Демме, 65), Зьелински – Кальехон (Политано, 84), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Лосано, 74)

"Милан": Дж. Доннарумма – Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес – Кессье, Беннасер – Пакета (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 88) – Ибрагимович (Леау, 61)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Мариу Руи – Эрнандес, Конти, Салемакерс

Удаление: Салемакерс, 87 (Милан, повторное предупреждение)

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Статистика матча "Наполи" – "Милан" (2:2)

Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как в предыдущем матче "Милан" обыграл "Ювентус"

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