Четыре гола за 10 минут: обзор матча Босния – Лихтенштейн в отборе на Евро-2020

Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Лихтенштейна в матче 6-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Примечательно, что четыре из пяти мячей были забиты в последние 10 минут встречи.
Лихтенштейн остается на последнем месте в группе J без заработанных очков и без единого забитого мяча. В такой же ситуации оказался Гибралтар, который в последнем матче проиграл Дании со счетом 0:9.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|5
|5
|0
|0
|16-2
|15
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|5
|4
|0
|1
|7-2
|12
|3
|БОСНИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|4
|АРМЕНИЯ
|5
|2
|0
|3
|8-9
|6
|5
|ГРЕЦИЯ
|5
|1
|1
|3
|6-9
|4
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|5
|0
|0
|5
|0-18
|0
Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0
Голы: Гояк (11, 89), Малин (80, аг), Джеко (85), Вишча (87)
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Тодорович, Шуньич (Михоевич, 25), Зуканович, Гояк, Пьянич (Лончар, 83), Вишча, Крунич, Милошевич (Дульевич, 55), Джеко.
Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Саланович, Бюхель, Майер (Вольфингер, 64), Визер (Брэндле, 85), Губсер (Зеле, 74), Хаслер.
Предупреждения: Бюхель (69), Зеле (76).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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