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Четыре гола за 10 минут: обзор матча Босния – Лихтенштейн в отборе на Евро-2020

6 сентября, 09:49

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Лихтенштейна в матче 6-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Примечательно, что четыре из пяти мячей были забиты в последние 10 минут встречи.

Лихтенштейн остается на последнем месте в группе J без заработанных очков и без единого забитого мяча. В такой же ситуации оказался Гибралтар, который  в последнем матче проиграл Дании со счетом 0:9.

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 Команды

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ИВНПМО
1  ИТАЛИЯ550016-215
2  ФИНЛЯНДИЯ54017-212
3  БОСНИЯ521210-77
4  АРМЕНИЯ52038-96
5  ГРЕЦИЯ51136-94
6  ЛИХТЕНШТЕЙН50050-180

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0
Голы: Гояк (11, 89), Малин (80, аг), Джеко (85), Вишча (87)

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Тодорович, Шуньич (Михоевич, 25), Зуканович, Гояк, Пьянич (Лончар, 83), Вишча, Крунич, Милошевич (Дульевич, 55), Джеко.

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Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Саланович, Бюхель, Майер (Вольфингер, 64), Визер (Брэндле, 85), Губсер (Зеле, 74), Хаслер.

Предупреждения: Бюхель (69), Зеле (76).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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Источник: Сегодня|Спорт

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