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Четыре сына-футболиста и красавица жена: фото Зидана взорвало соцсети

7 июля, 17:40

Главный тренер "Реала" отдыхает на яхте с женой и четырьмя сыновьями-футболистами

Зинедин Зидан с женой и сыновьями
Зинедин Зидан с женой и сыновьями. Фото: Instagram

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан проводит отпуск в компании с женой и четырьмя сыновьями. Все дети чемпиона мира и обладателя "Золотого мяча"-1998 пошли по стопам отца – они футболисты. 24-летний Энцо недавно покинул "Лозанну", 21-летний Лука – резервный вратарь "Реала" и конкурент украинца Андрея Лунина за место в команде, 17-летний Тео и 13-летний Эльяс занимаются в академии мадридского клуба.

Вся семья сделала совместное фото на яхте. Всего за пять часов фото в Instagram "лайкнули" более миллиона раз, а также подписчики оставили более семи тысяч комментариев. Отметим, что Зидан – один из самых популярных спортсменов в социальных сетях, только в Instagram у него почти 23 миллиона "фанатов".

Напомним, что в качестве футболиста Зинедин выступал за "Канн", "Бордо", "Ювентус" и "Реал". Бывший хавбек дважды стал чемпионом Италии и один раз – чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.

Зидан вернулся на пост главного тренера "сливочных" в середине марта 2019 года. Ранее он возглавлял мадридскую команду с января 2016 года по май 2018-го.


Ранее мы писали, что 74 тысячи фанатов "Реала" выступили против "папусика Зидана" из-за Лунина. "С ума сошли?": торсида Королевского клуба призывает главного тренера отказаться от продвижения своего сына и оставить в команде украинского вратаря.

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Тег Зинедин Зидан, Лука Зидан, Энцо Зидан

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Сегодня|Спорт

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