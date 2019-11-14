Чьи родственники выкупили билеты на матч Украина – Эстония: заявление киевлянина, которого "обчистил" Шева

Сборная сыграет в Запорожье при аншлаге. Васильков рассказал, чьих родных будет больше всего на трибунах

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Считанные часы остаются до начала первого в истории сборной Украины матча в Запорожье. В четверг, 14 ноября, на местной "Славутич-Арене" команда Андрея Шевченко принимает в товарищеской встрече Эстонию. Начало – в 19:00. Онлайн-трансляция Украина – Эстония пройдет на нашем сайте.

Как сообщалось ранее, матч между Украиной и Эстонией соберет аншлаг. Все билеты на арену в Запорожье, вмещающую 12 тысяч человек, проданы. По этому поводу пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков разместил у себя в Facebook весьма оригинальный пост.

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"Это поле в Запорожье. Фотография нашего кит-менеджера Алексея Таргонского. Идеяльное состояние газона. "Стадион "Славутич". Билетов на сегодняшнюю игру Украина-Эстония уже в продаже нет. Выкупили))) Я так понимаю, половину (не менее) этой трибуны займут родственники, близкие и друзья Сергея Сидорчука и Сергея Кривцова (родом из Запорожья), Сашки Караваева и Андрея Лунина (выступали в этом городе лет пять каждый), ряд свояков Эдика Соболя (экс-"Заря"), Тараса Степаненко (он тоже отсюда, хоть и не в составе, однако земляки придут) и Дмитрия Иванисени, абсолютного новичка команды, опорника "Зари" Луганск, которая сейчас живет в Запоре. И это премьера Ukraine National Football Team of Andriy Shevchenko в городе казацкой славы", – написал на своей странице в соцсети Николай Васильков.

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Отметим, что Андрея Шевченко и Николая Василькова связывает дружба с детских лет. Они учились в одной школе на Оболони. А завершая свою игроцкую карьеру в "Динамо", Шева на глазах у многомиллионной публики "стащил" у Василькова кошелек.

Как мы писали ранее, ожидается, что сборная Украины обыграет Эстонию с "сухим" счетом: появился прогноз на матч Шевы в Запорожье. Наиболее вероятным результатом аналитики называют 2:0 в пользу "сине-желтых".

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