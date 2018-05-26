Читатели segodnya.ua в финале Лиги чемпионов будут болеть за "Ливерпуль"

Сегодня, 16:30

Английский клуб попытается прервать гегемонию "Реала" в европейском футболе


На нашем сайте прошел опрос, за кого вы будете болеть в финале Лиги чемипонов в Киеве. Напомним, сегодня в НСК "Олимпийский" в главном матче турнира сойдутся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Трансляция "Реал" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна. Матч начнется в 21:45.

В опросе приняли участие 988 человек, 65 процентов из них будут поддерживать английский клуб.

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К слову, у букмекеров фаворитом остается "Королевский клуб". В день финала коэффициент на победу "Реала" в основное время составляет 2.15, тогда как на победу "Ливерпуля" он равен 3.25, а на ничью – 3.85. Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.65 – 2.35 в пользу испанского клуба.

До сегодняшнего дня соперники провели между собой пять матчей, причем все в Кубке чемпионов. "Ливерпуль" одержал три победы и потерпел два поражения. На счету красных шесть голов, "Реал" забил четыре.

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. 

 
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид

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Сегодня|Спорт

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