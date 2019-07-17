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ЧМ-2022: в Азии прошла жеребьевка второго раунда квалификации

17 июля, 14:20

После двухкругового турнира 12 команд выйдут в следующий этап отбора

Жеребьевка в Азии
Жеребьевка в Азии. Фото: Twitter

Состоялась жеребьевка второго раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Во втором раунде квалификации предусмотрены 8 групп по 5 команд в каждой и двухкруговый турнир. Победители групп, а также лучшие четыре команды из занявших вторые места (всего 12 команд) выйдут в третий раунд квалификации, а также в финальную часть Кубка Азии-2023.

  • Группа A: Китай, Сирия, Филиппины, Мальдивы, Гуам.
  • Группа B: Австралия, Иордания, Китайский Тайбэй, Кувейт, Непал.
  • Группа C: Иран, Ирак, Бахрейн, Гонконг, Камбоджа.
  • Группа D: Саудовская Аравия, Узбекистан, Палестина, Йемен, Сингапур.
  • Группа E: Бангладеш, Оман, Индия, Афганистан, Катар.
  • Группа F: Япония, Кыргызстан, Таджикистан, Мьянма, Монголия.
  • Группа G: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия.
  • Группа H: Южная Корея, Ливан, КНДР, Туркменистан, Шри-Ланка.

Матчи второго отборочного раунда ЧМ-2022 будут проходить с 5 сентября 2019 года по 9 июня 2020 года. После этого будет еще две квалификации. Всего от Азии на мундиаль четыре сборные получат прямые путевки, а еще одна команда сыграет межконтинентальные стыковые матчи.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино требует от Ирана разрешить женщинам посещать футбольные матчи. Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.


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Тег футбол, ЧМ-2022, Катар-2022, отборочный турнир

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sport24.ru

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