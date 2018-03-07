The Sun – о ЧМ в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью"

В Великобритании задаются вопросом, как можно проводить масштабный футбольный турнир в России

Известное британское издание The Sun опубликовало критическую статью о предстоящем чемпионате мира по футболу в России.

Журналисты издания утверждают, что "приглашение на вечеринку с Владимиром Путиным" явно не станет самым горячим событием лета. Даже если это "кровавое празднество" не посетят принц Уильям, несколько политических прихвостней и прихлебателей из МИД, оно все равно состоится.

Но они задаются вопросом, почему кто-то не из членов делегации сборной Англии готовит дружелюбный визит страну, которая является знаменосцем для стран-изгоев в мире спорта и за его пределами?

"Не помнят ли они Сочи-2014 и его последствия? Через неделю после триумфа России на зимних Олимпийских играх, которые мы теперь знаем, был полностью очернен финансируемой государством допинговой программой, путинская армия вступила в Украину.

Сочи стали показателем силы для всего мира, следящего за Играми по телевизору, а события в Крыму – это уже реалити-шоу", – напоминают нам о событиях четырехлетней давности.

The Sun называет дураками тех, кто считает, что проведение гигантских спортивных фестивалей в тоталитарных государствах открывают их миру. Либо у таких людей одна мотивация – деньги.

"Истина заключается в том, что они поддерживают и укрепляют свои диктатуры и жестокие режимы. Это произошло в Пекине в 2008 году, это произойдет в Катаре в 2022 году. Россия – это просто очередная остановка в этом грандиозном туре коррупции, преступности и, что неизбежно, смерти", – пишется в статье.

Также в статье упоминаются слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что сборная Англии может не принять участие в Чемпионате мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Не обошел стороной автор материала Мартин Самуэль и вопрос безопасности болельщиков в России. Он напомнил, чем для англичан закончилась встреча с российскими хулиганами в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года.

"Даже тем, кто приедет в Москву, тем английским болельщикам, столкнувшимся с гибридной войной Путина форме русских хулиганов во время Евро-2016 во Франции, стоит понять, что Россия должна стать страной-изгоем на много лет", – считает он.

Автор статьи еще раз напомнил о масштабном допинговом скандале, который сопровождает весь российский спорт на протяжении нескольких лет. По этой причине на Олимпиаде-20-18 в Пхенчхане российская команда выступала под нейтральным флагом.

"Россия коррумпировала современный спорт системным образом, который близок к беспрецедентным. Заговор, очернивший Олимпиаду в Сочи, а перед этим и Лондон-2012, ведет к верхушке правительства.

Это позор, что страну приветствует олимпийское движение, позор, что новый режим ФИФА никогда даже не думал отобрать ЧМ-2018 у Путина, позор, что международные спортивные организации продолжают проводить крупные соревнования в России", – заключил автор.