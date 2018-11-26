Что будет с футболом, если введут военное положение

Если в Украине объявляют военное положение – скажется ли это на проведении футбольных матчей на территории нашей страны – и еврокубков, и украинской Премьер-лиги (УПЛ)? "Сегодня" обратилась в УПЛ и Федерацию футбола Украины (ФФУ), но там пока сценарии не озвучивают.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий: "Официальная позиция Премьер-лиги – никаких комментариев. Ждем новостей. Если объявят, будем собираться. Предположений никаких строить не буду".

В этом году у троих украинских клубов еще будут домашние матчи еврокубков: 29 ноября в Полтаве "Ворскла" – "Арсенал" (ЛЕ), 12 декабря в Харькове "Шахтер" – "Лион" (ЛЧ), 13 декабря в Киеве "Динамо" – "Яблонец" (ЛЕ). Допустит ли УЕФА матчи еврокубков при военном положении?

Источник в ФФУ: "Этот вопрос сейчас изучается, прорабатывают наши юристы. Давайте подождем решения, сессия парламента по поводу военного положения начинается в 16:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.