Что футболисты "Хоффенхайма" говорили о матче с "Шахтером"

Вратарь Оливер Бауманн очень разочарован пропущенным на последних минутах голом, а Кевин Фогт считает, что в начале первого тайма "Шахтера" не было в игре"

27 ноября "Шахтер" в Германии в ярком поединке одержал победу над "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов. Этот результат позволил украинскому клубу сохранить хорошие шансы на выход в 1/8 финала турнира, тогда как немецкий клуб теперь ведет борьбу только за Лигу Европы. После завершения поединка футболисты "Хоффенхайма" поделились впечатлениями от игры.

Оливер Бауманн: "Мы хорошо начали поединок и сумели отыграться после двух голов соперника. Были лучше при игре в атаке и должны были делать счет 3-2, поэтому пропущенный на последних минутах гол очень разочаровывает. Уверен, что у нас было достаточно времени и моментов, чтобы выиграть. Я горжусь, что моя команда так играла в меньшинстве, но теперь выйти из группы для нас будет непросто".

Кевин Фогт: "В начале матча "Шахтера" не было в игре, а он вел со счетом 2:0. Это было тяжело, но мы показали свой моральный дух и отыгрались. Отлично выглядели даже в меньшинстве и должны были вырывать победу. То что это не произошло, очень разочаровывает. В концовке поединка мы пошли вперед всей командой, но так и не смогли забить".

Ховард Нортвейт: "Я очень разочарован. Даже имея на одного игрока меньше, мы контролировали игру и создавали моменты. Третье место все еще возможно и мы не собираемся сдаваться. Нам нечего терять в Манчестере. Мы знаем, что "Сити" одна из лучших команд в мире, но "Лион" смог их остановить, а значит и у нас есть шанс".

Винченцо Грифо: "Игра была открытой с большим количеством моментов в концовке. Мы хотели завершить встречу победой и пройти дальше в Лиге чемпионов, поэтому итоговый результат разочаровывает".

Нико Шульц: "У меня был шанс забить, но я неудачно попал по мячу. Очень зол на себя за это. Мы боролись до конца, но без результата. Вторую встречу подряд играли в меньшинстве и имели игровое преимущество. В концовке пошли вперед, чтобы вырвать победу – делаем так всегда, даже если можем получить гол в свои ворота, как это сегодня и произошло".

Ранее герой матча Тайсон прокомментировал матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" и заявил, что его команда заслужила отличную победу.

Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.