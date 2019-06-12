Что Паулу Фонсека дал "Шахтеру": С ним "горняки" стали более европейским клубом

Фонсеку отпустили в итальянский клуб, который в Европе на одну ступеньку выше "горняков"

Паулу Фонсека. Фото: Getty Images

Вчера "Шахтер" объявил, что Паулу Фонсека покидает клуб. Португальский тренер возглавит "Рому", с которой подписал контракт на 2 + 1 год. Разрыв его контракта с "Шахтером" обошелся римлянам, по разной информации, от 1,5 до 3 млн. Сам же португалец, как пишет La Repubblica, в "Роме" будет зарабатывать 2 млн в год против 2,5 млн, которые имел в "Шахтере".

Фонсека: "Я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине – свой второй дом"

В Риме Фонсека заменит Клаудио Раньери, с которым "волки" финишировали на 6-м месте в чемпионате Италии, впервые за шесть лет выпав из первой тройки. "Паулу — тренер амбициозный, с международ­ным опытом, победной ментальностью и репутацией атакующего футбола, который поразит наших фанов", — сказал о нем босс "Ромы" Джим Паллотта. А сам Фонсека пообещал: "Вместе, я верю, мы создадим что-то особенное". Кстати, в клубном рейтинге УЕФА "Рома" (№14) нынче стоит лишь на ступеньку выше "Шахтера" (№15).

"ВТОРОЙ ДОМ". Но сначала Фонсека попрощался с Украиной: "Сегодня я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине — свой второй дом. Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арену", не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" — в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там. Уходя, я желаю "Шахтеру" вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года. Я не говорю "прощай!", я говорю "до свидания".

"ТРИ ЯРКИХ СЕЗОНА". Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов: "Мы благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу "Шахтер" выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины. Паулу — амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо!".

КТО ВМЕСТО. "Шахтер" выходит из отпуска 20 июня (сборники присоединятся 24-го). Тогда команде и будет представлен новый наставник. Однако его имя, как ожидается, "Шахтер" объявит сегодня. Муссировались кандидатуры испанца Кике Сетьена, Развана Луческу, но португальская A Bola сообщила, что на подписание контракта в Украину уже вылетел Луиш Каштру. 57-летний соотечественник Фонсеки, уже когда-то менявший его в "Порту". В последнем сезоне он занял 5-е место в Португалии с "Виторией Гимарайнш". Почти как Паулу три года назад, пришедший в "Шахтер" из "Браги", финишировавшей дома 4-й.

"С ФОНСЕКОЙ "ШАХТЕР" СТАЛ БОЛЕЕ ЕВРОПЕЙСКИМ КЛУБОМ"

Что дал Фонсека "Шахтеру"? Об этом "Сегодня" говорит футбольный эксперт, заслуженный тренер Украины Сергей Морозов:

— Самое главное — он поддержал имидж клуба — и на внутренней, и на международной арене — на высоком уровне. После ухода Мирчи Луческу были определенные опасения на сей счет, но Паулу свою работу выполнил на отлично. Его тренерский штаб обладал определенным направлением развития — это и концепция контроля мяча, концепция атакующего футбола.

При Фонсеке новый импульс получил бразильский вектор в "Шахтере". Впрочем, это уже стало частью клубной стратегии. Завтра придет новый тренер, но эта позиция останется неизменной, поскольку она приносит дивиденды — и спортивные, и финансовые. Тем не менее Фонсека эту бразильскую модель поддержал на очень хорошем уровне. Притом что вектор немного изменился. При Луческу клуб покупал игроков, уже засветившихся в чемпионате Бразилии, то теперь берут совсем молодых ребят, почти не игравших на взрослом уровне — на перспективу. И у Фонсеки получалось воспитывать их и адаптировать к игре "Шахтера". У него был большой плюс, что он португалец и общался с игроками напрямую.

Паулу сильно отличался от Мирчи. Луческу, представитель Восточной Европы, был гораздо ближе нам ментально, был более жестким и прямым, а иногда и взрывным. Фонсека же — типичный европеец, с иной ментальностью: интеллигентный, дипломатичный, сдержанный. И благодаря его манере управления командой "Шахтер" стал еще более европейским клубом.

Надо отметить еще вот какой момент. До прихода в "Шахтер" Паулу был не очень известным в Европе тренером. Но те условия, в которых он оказался, те игроки, тот материальный фундамент дали ему возможность за короткий срок сделать себе имя. То есть он, поддерживая реноме клуба, в то же время значительно усилил и свою тренерскую биографию. Сотрудничество Фонсеки с "Шахтером" стало взаимовыгодным.

Напомним, что в этом сезоне "Шахтер" выиграл чемпионат Украины:

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