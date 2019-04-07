"Что происходит?": Мораес не понял, за что его удалили в игре с "Динамо"
Форвард "горняков" не согласен ни с одной из желтых карточек, которые привели к его уходу с поля
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал свое удаление в матче 1/4 финала Кубка Украины с "Динамо", который завершился победой "горняков" в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время не выявили победителя – 1:1. Мораесу, забившему один из мячей, досталась красная карточка по совокупности двух желтых.
Удалению же Мораеса предшествовало изгнание с поля динамовца Дениса Гармаша, который головой ударил Жуниора, повторив знаменитое бодание Зиданом итальянца Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.
- Жуниор, что произошло в эпизоде с первой желтой?
- Я тоже хочу понять. Меня ударили по голове, я упал на землю, была боль. Потом боль прошла, я встал и пошел на свою позицию.
- Со второй желтой ты согласен?
– Нет. Я коснулся мяча, потом поджал под себя ноги. Я вообще не понимаю желтые карточки, которые получаю в этом сезоне. В игре с "Александрией", да, я ошибся. Остальные - я бы хотел понять, что происходит. Надеюсь, что ничего против меня не намечается. Тяжело играть, когда тебе постоянно дают карточки.
- Насколько важно было забить в ворота "Динамо"?
- Я не думал, что провожу слишком хорошую игру. Гол для нашей команды был действительно важным. Тайсон показал силу воли, борьбу, сегодня он был воином. Это доказывает, что не только качество, но и желание победить приносит разницу. Рад, что забил.
Как сообщалось ранее, матч "Шахтер" - "Динамо" стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины. Запорожский арбитр Козырянский показал украинским грандам 14 желтых и две красные карточки, удалив обоих авторов голов.
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