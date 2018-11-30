Что сказал Хацкевич после трудной победы в Казахстане

29 ноября "Динамо" на выезде минимально обыграло "Астану" благодаря голу Беньямина Вербича в середине первого тайма. Хозяева создали намного больше опасных моментов, но забить в ворота Дениса Бойко так и не смогли. Видео гола и обзор матча "Астана" – "Динамо" можно посмотреть на нашем сайте.

- Хватит ли нынешнего кадрового резерва на весну?

- Конечно, есть кадровые проблемы, но до декабря нам не усилиться. При этом одна задачу с этими ребятами мы решили досрочно, как бы этот турнир не начинался тяжело для нас. С этим поздравляю всю команду и наших болельщиков.

- После первой игры вы говорили, что "Динамо" потеряло два очка. Можно ли сказать, что сегодня "Астана" потеряла три?

- По моментам "Астана" превзошла нас, но в футболе без удачи не бывает. Обе команды сегодня хотели выиграть, но удалось это нам. На самом деле, очень приятно сегодня победить, ведь длительный перелет и искусственное поле играют большую роль. Из-за необычного газона у нас было много ошибок при переходе из обороны в атаку, но самое главное, что сегодня на поле была дисциплина и порядок.

- Что сегодня было лучше – атака "Астаны" или оборона "Динамо"?

- Наша команда – вся команда, а не только защитники – сыграла в обороне не без ошибок, но "на ноль", а впереди мы реализовали свой момент.

- Вы дважды обыграли "Ренн". Можно ли сказать, что "Астана" сильнее французов?

- Насчет сегодняшней игры, то сыграл свою роль фактор своего поля и поддержки болельщиков. Но если "Астана" продемонстрирует такое же желание в матче с "Ренном", то обязательно решит свою задачу.

Напомним, что "Динамо" одержало минимальную победу над "Астаной" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и пробилось в плей-офф турнира. Встреча группы K, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный гол забил Беньямин Вербич (29-я минута).