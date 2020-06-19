Что там только не происходило: на дне рождения Неймара жены боялись отпускать мужей даже в туалет

Клуб, где праздновали день рождения Неймара, был поделен на части для замужних и холостяков

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера рассказал, как бразильская звезда клуба Неймар отмечал свой день рождения. По словам испанца, клуб, где состоялось празднование, был поделен на две части: гости с женами располагались на верхнем этаже, а холостяки – на нижнем. Можно только догадываться, что творилось в части для холостяков, потому что, по словам того же Эрреры, его жена даже боялась отпускать его одного в туалет.

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"Что там только не происходило. Конечно, жена не отпускала меня даже в туалет и не разрешала спускаться на нижний этаж. Правда в том, что, когда он что-то делает, он делает это, чтобы хорошо провести время. И он организовал это, чтобы хорошо провести время", – приводит слова Эррера The Sun со ссылкой на The Resistance.

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Ранее мы писали, что молодого любовника матери Неймара увезли в больницу с 12 порезами после криков на крыше их дома. Пара уверяет, что произошел несчастный случай. Соседи же утверждают, что вызову скорой предшествовала громкая ссора.

Напомним, об отношениях матери Неймара и Тьяго, годящегося ей в сыновья, стало известно в середине апреля. "Будь счастлива, мама. Люблю тебя", – изрек тогда звездный футболист. Спустя несколько недель появилась информация, что мать Неймара бросила 23-летнего парня, узнав из СМИ, что он гей. Однако позже Надин Гонсалвес и киберспортсмен снова сошлись.

Как забивал Неймар в текущем сезоне:

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