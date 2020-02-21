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Что-то пошло не так: новичок "Барселоны" опозорился во время презентации

21 февраля, 15:06

Мартин Брейтуэйт пытался продемонстрировать свою технику

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт не сумел показать технику владения мячом на презентации в качестве новичка клуба. Несколько источников опубликовали в Twitter короткое видео с официального представления датчанина в качестве футболиста "Барсы". На нем 28-летний форвард безуспешно пытается удержать мяч на голове, после чего пробует перекатом через пятку поднять его в воздух, но также не может этого сделать.

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Напомним, "Барселона" приобрела Брейтуэйта у "Леганеса" после закрытия зимнего трансферного окна, заплатив необходимую сумму отступных и воспользовавшись особым разрешением Ла Лиги в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле. В нынешнем сезоне Брейтуэйт провел 27 матчей за "Леганес", забив восемь мячей.

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Барселона чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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