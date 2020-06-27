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Что творится в "Барселоне": Артур готовится к медосмотру в "Ювентусе", а тренеру не сказали о его уходе

27 июня, 08:50

Елена Павлова Елена Павлова

Бразильский футболист останется в Каталонии до конца сезона

Загадочная история разворачивается в "Барселоне" в связи с переходом в "Ювентус" полузащитника испанского клуба Артура. По сообщениям испанской прессы, в частности Mundo Deportivo, бразильский футболист уже в ближайшее время прибудет в Турин для прохождения медосмотра перед трансфером под крыло "Старой Синьоры", а наставник "блаугранас" Кике Сетьен ничего об этом не знает.

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"В принципе я рассчитываю на Артура. Он поедет с командой в Виго и сможет сыграть с "Сельтой". Важно то, что эти разговоры на него не влияют, и если он выходит на поле, он показывает лучшую игру. Клуб не сообщал мне, что Артур уходит, поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное. Если договоренность уже есть, он все равно останется с нами до конца сезона", — дает слова Сетьена Marca.

Кике Сетьен

Кике Сетьен / Фото: Twitter

По данным СМИ, 23-летний бразилец завершит нынешний сезон в составе "Барселоны", после чего станет игроком итальянского клуба. Также мы сообщали, чтов обмен на Артура "Барселона" получит боснийского хавбека Миралема Пьянича. Каталонцы просили за бразильца в 80 миллионов евро, хотя популярный сайт Transfermarkt оценивает его в 56 "лимонов", так что "Ювентусу" нужно будь доплатить разницу в 10 миллионов от ценника Пьянича.

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Артур против игроков "Атлетика"

Артур против игроков "Атлетика" / Фото: Reuters

Артуру "Юве" предложил контракт с зарплатой пять миллионов евро вместо 3,2 в Испании. Бразильский хавбек готов сменить клуб, хотя ранее заявлял, что не хочет уходить. Напомним, что Артур перешел в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел в чемпионате Испании 20 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Смотрите, как Артур забивал за "Барселону"

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