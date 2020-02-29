Что творят "канарейки"! Последняя команда чемпионата Англии обыграла одного из лидеров

"Норвич" сенсационно выиграл у "Лестера" и все еще борется за выживание

Неожиданным оказался результат первого матча 28-го тура английской Премьер-лиги. Вчера поздно вечером последняя команда турнира, "Норвич", сумела одолеть "Лестер", который идет на третьем месте. Читайте прогноз, расписание и результаты 28-го тура чемпионата Англии.

"Лестер" существенно сдал в 2020 году – команда уступила второе место "Манчестер Сити" и продолжает буксовать. А тут еще накануне поединка в Норвиче травму получил основной форвард Джейми Варди. Тем не менее "лисы" могли победить аутсайдера. В первом тайме удар Денниса Прата пришелся в штангу, а в начале второго лишь система VAR отменила гол Келечи Ихеаначо: нигериец подыграл себе рукой.

А на 70-й минуте пришла расплата. Шикарный удар удался Джамалу Льюису – 1:0. "Канарейкам" удалось удержать победный счет до окончания матча и набрать три очка. Правда, "Норвич" и дальше пребывает на последнем месте, но до спасительной 17-й позиции осталось четыре очка. Смотрите видеообзор игры "Норвич" – "Лестер".

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