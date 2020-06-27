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"Что у нее с пупком? Ботокс вылез?": жена лидера "Динамо" – в огненных разборках из-за эротичных фото

27 июня, 18:25

Олег Люлька Олег Люлька

Алина Буяльская, поделившаяся соблазнительными кадрами в бассейне, постояла за себя в Instagram

Жена одного из лидеров киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина оказалась вовлеченной в не самые приятные споры с подписчиками после того, как опубликовала свои эротичные фото в бассейне. Ранее звезда UFC объяснила голые снимки в Instagram.

Один из фолловеров Алины Буяльской обратил внимание на необычный пупок девушки. Правда, сделал это крайне нетактично. "Что у нее с пупком?! Ботокс вылез?" – написал мужчина.

Интересно, что супруга полузащитника "Динамо" не оставила эту едкую реплику без комментария, написав в ответ: "У вас мозг, наверное, вылез!".

При этом в комментариях под фото Алина Буяльская все же объяснила природу своего необычного пупка. "После беременности вылез", – написала девушка.

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Интересно, что подруги Алины Буяльской не скрывают восхищения от эффектных фото, которые жена динамовца выложила у себя в Instagram. Виктория Хачериди завалила Алину смайликами, у которых глаза-сердечка вылезли на лоб от восторга. А бывшая супруга Артема Кравца Анна оставила под фотографиями Алины Буяльской в бассейне аж восемь огненных эмодзи.

Ранее мы рассказывали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец под песню возлюбленной футболиста "Барселоны" Пике – Шакиры.

INSTAGRAM

Смотрите, какие голы забивает муж Алины Буяльской

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Виталий Буяльский WAGs жена футболиста Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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