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Что ждет Роналду после коронавируса: прозвучал неожиданный прогноз от Лионеля

5 апреля, 17:47

Богдан Юрков

По мнению португальского тренера Лионеля Понтеша, пауза в соревнованиях пойдет Криштиану на пользу, даже несмотря на его внушительный возраст

Экс-наставник Криштиану Роналду по молодежной команде лиссабонского "Спортинга" Лионель Понтеш заявил, что пауза в соревнованиях, связанная с пандемией коронавируса, не скажется на форме знаменитого форварда "Ювентуса". Наоборот, карантин может даже пойти 5-кратному обладателю "Золотого мяча" на пользу.

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"Этот отпуск, особенно в его годы, даст Роналду возможность перезарядить батарейки, сохранить голод к победам и желание выступать дальше, – приводит слова Лионеля Понтеша Gazzetta dello Sport. – Невероятно не то, что Роналду так хорош в 35 лет, а его постоянство. Просто уму непостижимо, как ему удается находиться на высшем уровне столько лет, меняя страны, команды и даже позиции. Человеку такое не по силам".

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

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Отметим, что до остановки сезона из-за коронавируса Криштиану Роналду успел забить 25 голов в 32 матчах за "Ювентус", добавив к ним четыре результативные передачи.

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карантин Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус

Источники: La Gazzetta dello Sport , Сегодня|Спорт

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