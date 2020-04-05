Что ждет Роналду после коронавируса: прозвучал неожиданный прогноз от Лионеля

По мнению португальского тренера Лионеля Понтеша, пауза в соревнованиях пойдет Криштиану на пользу, даже несмотря на его внушительный возраст

Экс-наставник Криштиану Роналду по молодежной команде лиссабонского "Спортинга" Лионель Понтеш заявил, что пауза в соревнованиях, связанная с пандемией коронавируса, не скажется на форме знаменитого форварда "Ювентуса". Наоборот, карантин может даже пойти 5-кратному обладателю "Золотого мяча" на пользу.

Читайте также: И чужие фаны аплодировали: два года назад Роналду забил любимым "скорпионом" своей нынешней команде

"Этот отпуск, особенно в его годы, даст Роналду возможность перезарядить батарейки, сохранить голод к победам и желание выступать дальше, – приводит слова Лионеля Понтеша Gazzetta dello Sport. – Невероятно не то, что Роналду так хорош в 35 лет, а его постоянство. Просто уму непостижимо, как ему удается находиться на высшем уровне столько лет, меняя страны, команды и даже позиции. Человеку такое не по силам".

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Читайте также: Под ежика: Роналду на карантине отдался Джорджине для стрижки

Отметим, что до остановки сезона из-за коронавируса Криштиану Роналду успел забить 25 голов в 32 матчах за "Ювентус", добавив к ним четыре результативные передачи.

Смотрите, как забивает Роналду

Смотрите, как Роналду недавно отмечал 35-летие

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама