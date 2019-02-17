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Что ждет "Шахтер" и "Динамо": как украинские клубы играли после 2:2 в первом матче

Сегодня, 13:23

Ранее после второго поединка нашим удавалось пройти дальше лишь четырежды при девяти вылетах

Фото: AFP
Что ждет "Шахтер" и "Динамо": как украинские клубы играли после 2:2 в первом матче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/944/22b/5c694422bd250.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/944/22b/5c694422bd250.jpg Футбол Ранее после второго поединка нашим удавалось пройти дальше лишь четырежды при девяти вылетах

Представители Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" свои первые матчи 1/16 финала Лиги Европы завершили с одинаковым счетом. Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.

А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.

Это 14-й и 15-й случаи, когда наши команды завершают с подобным результатом первый матч раунда на вылет. Ранее после второго поединка нашим удавалось пройти дальше лишь четырежды при девяти вылетах.

Все успешные примеры случались в квалификационных раундах, исключительно после выездных 2:2. В то же время, после такой ничьей в гостях украинцы не преодолевали соперников трижды.

В 13-ти ответных матчах представители Украины имеют две победы, пять ничьих и шесть поражений. Это без учета двух овертаймов, в которых уступали донетчане. "Металлург" проиграл "Аустрии" в 2009-м, а "Шахтер" – "Севилье" в 2007 году.

ТурнирСтадияМатч
Кубок УЕФА-1996/972-й раунд квалификации"Черноморец" - ХИК – 2:0
Кубок Интертото-19982-й раунд квалификации"Ворскла" - "Копенгаген" – 1:1
Кубок УЕФА-2002/031-й раунд"Вердер" - "Металлург" Д – 8:0
Кубок УЕФА-2003/041/16 финала"Днепр" - "Партизан" – 0:1
Лига Чемпионов-2004/052-й раунд квалификации"Тун" - "Динамо" – 1:0
Кубок УЕФА-2006/071/8 финала"Шахтер" - "Севилья" – 2:3 (в доп. время)
Лига Чемпионов-2009/102-й раунд квалификации"Тимишоара" - "Шахтер" – 0:0
Лига Европы-2009/10Плей-офф"Аустрия" - "Металлург" Д – 3:2 (в доп. время)
Лига Европы-2010/11Плей-офф"Карпаты" - "Галатасарай" – 1:1
Лига Чемпионов-2012/131/8 финала"Боруссия" Д - "Шахтер" – 3:0
Лига Европы-2012/13Плей-офф"Днепр" - "Слован" Либерец – 4:2
Лига Европы-2015/16Полуфинал"Севилья" - "Шахтер" – 3:1
Лига Европы-2017/181/8 финала"Динамо" – Лацио – 0:2

Выделены матчи "Шахтера" и "Динамо"

Ранее мы писали, что игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы.

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Тег футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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