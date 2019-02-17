Что ждет "Шахтер" и "Динамо": как украинские клубы играли после 2:2 в первом матче
Ранее после второго поединка нашим удавалось пройти дальше лишь четырежды при девяти вылетах
Представители Украины донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" свои первые матчи 1/16 финала Лиги Европы завершили с одинаковым счетом. Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.
А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.
Это 14-й и 15-й случаи, когда наши команды завершают с подобным результатом первый матч раунда на вылет. Ранее после второго поединка нашим удавалось пройти дальше лишь четырежды при девяти вылетах.
Все успешные примеры случались в квалификационных раундах, исключительно после выездных 2:2. В то же время, после такой ничьей в гостях украинцы не преодолевали соперников трижды.
В 13-ти ответных матчах представители Украины имеют две победы, пять ничьих и шесть поражений. Это без учета двух овертаймов, в которых уступали донетчане. "Металлург" проиграл "Аустрии" в 2009-м, а "Шахтер" – "Севилье" в 2007 году.
|Турнир
|Стадия
|Матч
|Кубок УЕФА-1996/97
|2-й раунд квалификации
|"Черноморец" - ХИК – 2:0
|Кубок Интертото-1998
|2-й раунд квалификации
|"Ворскла" - "Копенгаген" – 1:1
|Кубок УЕФА-2002/03
|1-й раунд
|"Вердер" - "Металлург" Д – 8:0
|Кубок УЕФА-2003/04
|1/16 финала
|"Днепр" - "Партизан" – 0:1
|Лига Чемпионов-2004/05
|2-й раунд квалификации
|"Тун" - "Динамо" – 1:0
|Кубок УЕФА-2006/07
|1/8 финала
|"Шахтер" - "Севилья" – 2:3 (в доп. время)
|Лига Чемпионов-2009/10
|2-й раунд квалификации
|"Тимишоара" - "Шахтер" – 0:0
|Лига Европы-2009/10
|Плей-офф
|"Аустрия" - "Металлург" Д – 3:2 (в доп. время)
|Лига Европы-2010/11
|Плей-офф
|"Карпаты" - "Галатасарай" – 1:1
|Лига Чемпионов-2012/13
|1/8 финала
|"Боруссия" Д - "Шахтер" – 3:0
|Лига Европы-2012/13
|Плей-офф
|"Днепр" - "Слован" Либерец – 4:2
|Лига Европы-2015/16
|Полуфинал
|"Севилья" - "Шахтер" – 3:1
|Лига Европы-2017/18
|1/8 финала
|"Динамо" – Лацио – 0:2
Выделены матчи "Шахтера" и "Динамо"
Ранее мы писали, что игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы.
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