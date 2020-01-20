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Что значит не везет: после проигрыша "Ливерпулю" вратарь МЮ разбил свою шикарную машину за 200 000

20 января, 15:03

Серхио Ромеро направлялся на тренировку на своем Lamborghini

Серхио Ромеро

Серхио Ромеро / Фото: Reuters

Второй голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро угодил в аварию на своем Lamborghini стоимостью 170 000 фунтов – порядка 200 000 евро. По сообщениям Mirror, инцидент произошел недалеко от тренировочной базы "Красных Дьяволов". Ранее мы писали, что МЮ проиграл "Ливерпулю" и ему нужна помощь, чтобы дотянуть до лета.

Как сообщает британское издание, Ромеро направлялся на тренировку "Манчестер Юнайтед" и попал в аварию. В клубе подтвердили информацию о том, что сам игрок не пострадал. После произошедшего на некогда шикарный автомобиль было больно смотреть, а аргентинский голкипер как ни в чем не бывало отправился на запланированные тренировочные занятия команды.

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Отметим, что в этом сезоне Серхио Ромеро принял участие в девяти матчах в составе манкунианцев во всех соревнованиях. Аргентинец оставил свои ворота в неприкосновенности в семи встречах и пропустил два гола. "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 23 турах.

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Ранее мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" нанял экспертов для борьбы с троллингом.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" — "АЗ" Алкмаар – 4:0

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