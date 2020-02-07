Что звенит в кармане у "матрасника": какой тренер в мире получает самую большую зарплату

Диего Симеоне / Фото: Reuters

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира. Ранее мы сообщали,кто из футболистов получает больше всех в мире.

Первую строчку в списке обладателей самых высоких зарплат занял наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Аргентинский специалист получает 43,6 миллионов евро в год – на 20 млн больше, чем его его ближайший преследователь – главный тренер чемпиона Англии "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. "Горожане" платят испанскому коучу 23,28 миллиона евро.

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter Реклама

Первую тройку рейтинга зарплат замыкают сразу двое – немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и португальский рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Каждый из этих тренеров получает 17,52 млн евро в год. Любопытно, что трое из четырех самых высокооплачиваемых наставников мира работают в чемпионате Англии.

Первая пятерка рейтинга:

1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 43,6 млн евро

2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 23,28

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 17,52

3. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") – 17,52

5. Зинедин Зидан ("Реал") – 16,8

Отметим, что Симеоне возглавил "Атлетико" аж в 2011 году. За это время он выиграл с "матрасниками" чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. Также команда по два раза победила в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Атлетико" Диего Симеоне играло в Лиге чемпионов

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