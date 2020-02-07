Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Что звенит в кармане у "матрасника": какой тренер в мире получает самую большую зарплату

7 февраля, 19:31

Трое из четырех самых высокооплачиваемых наставников работают в чемпионате Англии

Диего Симеоне

Диего Симеоне / Фото: Reuters

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира. Ранее мы сообщали,кто из футболистов получает больше всех в мире.

Первую строчку в списке обладателей самых высоких зарплат занял наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Аргентинский специалист получает 43,6 миллионов евро в год – на 20 млн больше, чем его его ближайший преследователь – главный тренер чемпиона Англии "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. "Горожане" платят испанскому коучу 23,28 миллиона евро.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Реклама

Первую тройку рейтинга зарплат замыкают сразу двое – немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и португальский рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Каждый из этих тренеров получает 17,52 млн евро в год. Любопытно, что трое из четырех самых высокооплачиваемых наставников мира работают в чемпионате Англии.

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

Первая пятерка рейтинга:
1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 43,6 млн евро
2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 23,28
3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 17,52
3. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") – 17,52
5. Зинедин Зидан ("Реал") – 16,8

Отметим, что Симеоне возглавил "Атлетико" аж в 2011 году. За это время он выиграл с "матрасниками" чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. Также команда по два раза победила в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.

Смотрите, как "Атлетико" Диего Симеоне играло в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

деньги тренер Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Диего Симеоне заработные платы

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Италии
Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата ИталииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...