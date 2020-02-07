Что звенит в кармане у "матрасника": какой тренер в мире получает самую большую зарплату

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира. Ранее мы сообщали,кто из футболистов получает больше всех в мире.
Первую строчку в списке обладателей самых высоких зарплат занял наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Аргентинский специалист получает 43,6 миллионов евро в год – на 20 млн больше, чем его его ближайший преследователь – главный тренер чемпиона Англии "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. "Горожане" платят испанскому коучу 23,28 миллиона евро.
Первую тройку рейтинга зарплат замыкают сразу двое – немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и португальский рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Каждый из этих тренеров получает 17,52 млн евро в год. Любопытно, что трое из четырех самых высокооплачиваемых наставников мира работают в чемпионате Англии.
Первая пятерка рейтинга:
1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 43,6 млн евро
2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 23,28
3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 17,52
3. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") – 17,52
5. Зинедин Зидан ("Реал") – 16,8
Отметим, что Симеоне возглавил "Атлетико" аж в 2011 году. За это время он выиграл с "матрасниками" чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. Также команда по два раза победила в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.
Смотрите, как "Атлетико" Диего Симеоне играло в Лиге чемпионов
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк