"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губы

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина, имеющая 144 тысяч подписчиков в Instagram, назвала ТОП-5 вопросов от своих фолловеров, которые больше всего ее раздражают. При этом девушка не оставила их без ответов. Напомним, недавно в Турции Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем.
Итак, вот они – пять, как выразилась Ирина Морозюк, "самых бесячих вопросов". С ответами девушки.
- Зачем ты делаешь фото такие? (Потому что шлюха)
- Зачем ты сделала столько тату? (Хочу быть похожа на зека)
- С кем ребенок? (Вовча зграя присматривает! Уже говорила)
- Зачем тебе такие губы? (Чтобы на айфоны новые зарабатывать)
- Где Коля? (Мы родились сиамскими близнецами, и нас рассоединить смогли)
Как мы писали ранее, в мае Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с Николаем. Самая откровенная девушка украинского футбола не сдерживала слез, говоря о том, что их семья распалась. При этом добавила: "Он мне изменял".
А вскоре после этого Ирина Морозюк поделилась уроками пикапа в Instagram. "Соблазнить можно одним словом: "Переспим?" – говорит девушка.
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