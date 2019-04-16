Чуда не случилось: "Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Героем встречи стал лидер каталонцев Лионель Месси

Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" не сумел сотворить чудо в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Команда Уле-Гуннара Сульшера разгромно проиграла каталонцам на "Камп Ноу" после домашнего поражения с минимальным счетом 0:1. Мы вели онлайн "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

Матч начался с выстрела Маркуса Рашфорда в перекладину, но на этом шансы гостей закончились. Спустя пару минут главный арбитр встречи Феликс Брых назначил пенальти в ворота "МЮ" – усмотрел фол Фред против Ракитича, но после просмотра видеоповтора справедливо отменил свое решение.

А затем наступил звездный час Лионеля Месси – аргентинец дважды отличился в течение четырех минут ударами из-за пределов штрафной. Сначала он пробил точно в дальний нижний угол, а со вторым мячом ему помог голкипер Давид Де Хеа, пропустивший мяч под рукой. Кстати, Месси впервые за 13 матчей забил на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

После перерыва Филиппе Коутиньо шикарным мячом поразил дальнюю девятку и снял все вопросы о победителе. В полуфинале турнира "Барселона" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" – "Порту". В первом матче англичане обыграли португальцев 2:0.

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед" – 3:0

Голы: Месси (16, 20), Коутиньо (61)

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 71), Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Янг, Джонс, Линделеф, Лингард (Санчес, 80), Фред, Погба, Мактомини, Марсьяль (Диогу Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).

Предупреждение: Суарес (77).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Чуда не случилось: "Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.