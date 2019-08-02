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Чудеса акробатики: игрок "Челси" забил невероятный гол "ударом скорпиона"

Сегодня, 11:38

Невероятный удар удался Педро в контрольно мпоединке с "Зальцбургом"

Чудеса акробатики: игрок "Челси" забил невероятный гол "ударом скорпиона" Футбол Невероятный удар удался Педро в контрольно мпоединке с "Зальцбургом"

В четверг лондонский "Челси" под руководством нового наставника клуба Фрэнка Лэмпарда провел товарищеский матч против австрийского клуба "Зальцбург". Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу "синих". Отдельно стоит отметить роскошный удар форварда "Челси" Педро Родригеса, который в одном из эпизодов исполнил знаменитый удар скорпиона.

Сразу после матча Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что гол Педро был невероятным: "Педро фантастический игрок, его гол левой ногой был невероятным".

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Ранее мы писали, что в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера". 20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема ударом скорпиона.

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Также в сети появилось новое видео чудо-гола Милевского. Таких эмоций в карьере экс-звезды киевского "Динамо" не было уже давно. Артем зажег в чемпионате Беларуси.

Отметим, что недавно об Артеме Милевском вспомнил победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Ефим Конопля. 19-летний Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению Ефима, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны получать больше предложений от клубов из-за рубежа. "Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений, – отметил Ефим Конопля. – Артем Милевский, Александр Алиев - алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего".

Как Артем Милевский пропил свой успех

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Источник: Sport.ru

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