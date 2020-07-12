Чудеса от вратаря Попы: в Румынии трижды пробивали один и тот же пенальти – и не забили (видео)

Кипер "Рапида" дважды отбил 11-метровый, но судья всякий раз требовал перебить. В третьем случае мяч улетел выше ворот

Необычная история приключилась в матче второго дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами "Петролул-52" и "Рапид" на стадионе "Илие Оане" в Плоешти. Там трижды пробивали один и тот же пенальти, но так и не забили! Ранее Шабанов раскрыл удивительные подробности победного пенальти "Динамо" в Кубке Украины.

Реклама

Читайте также: Вот тебе и VAR! Английская Премьер-лига признала ошибки с назначением пенальти сразу в трех матчах дня

После того как игроки "Петролула" заработали пенальти, 19-летний голкипер "Рапида" Михай Попа дважды отбил удар с 11-метровой отметки – сначала в исполнении Сергиу Арнауту, а затем и сменившего его в роли бьющего Лоренцо Маринеску.

Оба раза арбитр матча заставлял перебить 11-метровый, поскольку ни одна из ног голкипера "Рапида" Михая Попы в момент удара не находилась на линии ворот.

Реклама

После второго удара разозленный Попа обрушился с оскорблениями на арбитра, и тот удалил кипера. "Рапид" выпустил на поле запасного вратаря, еще более молодого, 18-летнего Александру Татару, но и он не дал себе забить с 11-метровой отметки – в этот раз футболист "Петролула" пробил мимо.

Вратарь Михай Попа / Фото: Twitter

Читайте также: Украинец Лунин подтвердил звание "Короля пенальти", отбив второй 11-метровый подряд

В итоге матч румынского чемпионата с тремя неудачными попытками исполнения одного пенальти завершился в "сухую" ничью – 0:0.

Реклама

Смотрите серию пенальти в финале Кубка Украины-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама