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Чудо в Мадриде: "Аякс" разгромил "Реал" в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:07

Амстердамский клуб после домашнего поражения пробился в четвертьфинал турнира

Шикарный гол со штрафного Шене
Шикарный гол со штрафного Шене. Фото: AFP
Чудо в Мадриде: "Аякс" разгромил "Реал" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ef3/074/5c7ef3074fe2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ef3/074/5c7ef3074fe2a.jpg Футбол Амстердамский клуб после домашнего поражения пробился в четвертьфинал турнира

Мадридский "Реал" не сможет снова защитить титул Лиги чемпионов. "Королевский клуб" сложил свои полномочия на "Сантьяго Бернабеу". Сенсационно проиграв амстердамскому "Аяксу". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Аякс".

Мадридский клуб начал очень мощно и Варан едва не забил быстрый гол, после его удара головой, казалось, прогнулась перекладина, но выручила гостей. А вот "Аякс" в первой же атаке забил. Провал в обороне, Тадич выкатывает на Зиеша и тот попадает в угол. Следующая атака и – 2:0. Снова Тадич отдает голевую передачу, на этот раз на Нереса, который обыгрывает Куртуа и попадает в пустые ворота.

Далее "Реал" теряет из-за травм Васкеса и Винисиуса, а перед уходом в раздевалку Бейл попадает в штангу.

Второй тайм снова начинается с атак мадридцев. Близки к голу Асенсио и Бензема. Но опять забивает "Аякс". Тадич красиво закручивает в "девятку". Рефери берет видеоповтор. В начале атаки мяч, казалось, ушел за боковую линию. Но после просмотра эпизода гол засчитан. "Реал" возвращает в игру Асенсио, на сей раз штанга сыграла за хозяев, от нее мяч влетел в ворота. Но невероятный гол со штрафного Шене хоронит "Реал".

"Реал" – "Аякс" – 1:4
Голы: Асенсио (70) – Зиеш (7), Нерес (18), Тадич (62), Шене (72)
Первый матч: 2:1

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Тег футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аякс Амстердам

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