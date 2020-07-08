Чуть глаза не лишил: судья "проморгал" изуверский фол лучшего бомбардира чемпионата Англии

Джейми Варди проехался шипами по лицу Шкодрана Мустафи. И нападающему "Лестера" это сошло с рук

В матче чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Лестером" 1:1 имел место жуткий момент, загадочным образом не попавший в поле зрения как арбитра поединка, так и знаменитой системы видеопомощи рефери VAR. Напомним, в этой игре форвард "Лестера", бывший грузчик Джейми Варди спас гостей от поражения, забив в концовке встречи.

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Однако, по справедливости, еще задолго до этого гола Джейми Варди должны были удалить с поля за крайне опасное брыкание ногой в стиле кунг-фу по отношению к немецкому защитнику "Арсенала", чемпиону мира-2014 Шкодрану Мустафи. Этот эпизод случился в конце первого тайма. Падая на газон после единоборства с Мустафи, Варди шипами своей бутсы заехал по лицу "канонира", причем есть подозрение, что сделал это специально. Однако за такое действие, чуть не оставившее Мустафи без глаза, нападающий "Лестера" не получил даже желтую карточку.

Смотрите, какие следы остались на лице у Мустафи от шипов бутсы Варди

"Во втором тайме судья удалил нашего футболиста, Нкетиа. Но если это – удаление, то и игрока "Лестера" (Варди, – Ред.) нужно было удалять", – негодует главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

Не скрывают своего возмущения и болельщики "Арсенала" в соцсетях: "Варди едва не лишил зрения Мустафи. Он видел, куда наносит удар своей бутсой. Что это, если не удаление?"

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Джейми Варди / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Варди полез в огород в эксклюзивных тапочках за 180 фунтов. Лучший бомбардир чемпионата Англии решил взять в руки лопату и немного поухаживать за своим участком, где выращивает клубнику и картошку.

Смотрите, как забивает Варди

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