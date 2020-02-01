Чуть не сломал руку: Роман Безус забил мяч мощным ударом со штрафного в чемпионате Бельгии

Роман Безус вошел в сборную тура Лиги Европы

В субботу напомнили о себе украинские легионеры в европейских чемпионатах. Сегодня гол Ивана Петряка принес победу "Фехервару" в Венгрии. Также забил победный мяч и еще один наш соотечественник – Роман Безус.

Полузащитник "Гента" Безус в матче чемпионата Бельгии отличился уже на первой же минуте! Его мощнейший удар после короткого розыграша штрафного открыл счет в выездной встрече с "Мехеленом". Мяч летел по замысловатой траектории, и вратарь хозяев с ним не справился. Более того – он повредил руку, пытаясь отбить мяч, и сразу же принялся звать на помощь. Недавно мы писали, что эффектный гол Безуса принес "Генту" победу над чемпионом Бельгии.

Встреча же завершилась победой "Гента" со счетом 3:0. Безуса заменили на 65-й минуте при счете 2:0, а украинский защитник Игорь Пластун отыграл за гостей весь матч. "Гент" держится на втором месте, на шесть очков отставая от "Брюгге". Но лидер имеет игру в запасе. Напомним, за "Гент" также выступает наш форвард Роман Яремчук, но сейчас он травмирован.

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Смотрите, как Роман Безус забил победный мяч за сборную Украины в товарищеском матче с Эстонией

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