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"Чувствовал давление": Павелко рассказал о будущем Шевченко на посту главного тренера сборной

15 октября, 18:25

Босс Украинской футбольной ассоциации - о задачах на Евро и сотрудничестве с обладателем "Золотого мяча"

Андрей Шевченко и Андрей Павелко

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, а также слегка затронул тему будущего пребывания Шевы в качестве коуча "сине-желтых". Как мы писали ранее, боссы украинского футбола опасаются, что Шеву может увести "Милан".

Кумовья Андрей Шевченко и Андрей Павелко

Кумовья Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

"Я знал и был уверен, что у Шевченко все получится, хотя чувствовал давление от журналистов, которые ставили под сомнение решение по его назначению, – признался глава УАФ Андрей Павелко, являющийся кумом Андрея Шевченко, после победы над Португалией 2:1 и досрочного выхода нашей сборной на Евро-2020. – Мы с Андреем Николаевичем многое прошли вместе. В ближайшее время обсудим и вместе решим, что лучше для него и для сборной Украины. Сейчас мысли только о Евро, он главный тренер команды"

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"По поводу задач на Евро-2020 – не будем забегать вперед... Будем решать задачи шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят", – заключил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко

Смотрите обзор матча Украина – Португалия (2:1)

Напомним, перед матчем с Португалией Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане". Обладатель "Золотого мяча"-2004 отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. "Я ни одно предложение не буду рассматривать. У меня контракт с Украинской ассоциацией футбола до лета следующего года и я собираюсь довести этот проект до конца", – отметил Шевченко.

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Впрочем, в кулуарах допускают, что "Милан" продолжает рассчитывать на приход Шевченко – но уже после Евро-2020. Дескать, назначенный "Миланом" на зарплату в миллион евро в год Стефано Пиоли – временная фигура перед появлением на тренерском мостике "россонери" Шевы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины ФФУ Евро-2020 Андрей Павелко

Источник: ФФУ

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