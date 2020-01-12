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"Чувствовал половые органы на поле": экс-форвард "Ливерпуля" сделал интимное признание

12 января, 18:47

"В игровых эпизодах хватаешь соперников за разные места", - заявил нападающий-гигант Питер Крауч

Питер Крауч провел 42 поединка в составе сборной Англии

Питер Крауч провел 42 поединка в составе сборной Англии / Фото: Reuters

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Легенда сборной Англии Питер Крауч, которого жена недавно выгнала из дома из-за татуировки, сделал интересное признание во время общения с фанатами. Об этом сообщает The Sun.

Один из болельщиков спросил у экс-футболиста "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" с баскетбольным ростом 201 см, бывает ли у игроков эрекция во время матчей. Фанат вспомнил слова популярного рестлера Джона Сины, который как-то признался, что у него случилась непринужденная эрекция прямо во время поединка.

Питер Крауч. Фото – Getty Images

"Нет, такого на поле у меня никогда не было. Когда ты сильно сосредоточен на игре, ты не думаешь о чем-то другом. Но вот во время физиотерапии все иначе. Когда твою ногу проверяет физиотерапевт, это уже другая история. При этом могу сказать, что чувствовал половые члены на поле. В игровых эпизодах ты толкаешься с футболистами и хватаешь их за разные места", – заявил Питер Крауч

Напомним, прошлым летом Питер Крауч заявил о завершении карьеры. "Пришло время назвать себя бывшим футболистом, – сказал тогда 38-летний нападающий-гигант. – Невероятное путешествие, которое началось, когда мне было 16 лет, завершено. Я хотел играть до 40 лет, поэтому так страшно говорить о финише карьеры".

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Источник: isport.ua

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