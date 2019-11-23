Cirque du Soleil показал представление о Месси: яркие "фишки" шоу о легендарном игроке

Фото: Viber

Всемирно известный Cirque du Soleil представил новое шоу, посвященное истории восхождения звезды мирового футбола Лионеля Месси из "Барселоны". Шоу Messi10 в форме акробатики раскрывает атлетизм, самоотдачу и талант, объединяет воедино миры футбола и цирка и воспевает магию прославленного футболиста, говорится в анонсе представления.

Идея создать шоу об одном из самых успешных спортсменов в истории пришла в голову постановщику Cirque du Soleil Мухтару Омар Шарифу Мухтару еще два года назад, а сейчас его задумки воплотились в жизнь. Премьерный показ шоу Messi10 состоялся в Барселоне 10 октября, но выступления будут проходить до 4 января. Мы отправились в столицу Каталонии, чтобы воочию оценить, чем же так завораживает это творение. И нам есть что рассказать!

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Фото: Viber

Но чтобы полностью окунуться в атмосферу представления, нужно немного узнать о самой Барселоне. Для столицы Каталонии местный футбольный клуб – это не просто команда. Не зря же баннер с лозунгом "блаугранас" Més que un club (Больше, чем клуб) встречает гостей Барселоны уже в аэропорту. Главным символом города и целого региона пропитано все – цветами клуба украшены фасады домов, а на каждом шагу можно найти магазин с "сине-гранатовой" символикой. Часто ли у нас в будний день можно встретить кого-то в экипировке любимой команды? А там это обыденная вещь, как для маленьких детей на площадке, так и пенсионеров, лениво расхаживающих по набережной.

Неудивительно, что посмотреть на представление пришла не только молодежь, но и достаточно возрастная публика. Кстати, вместе с нами за выступлением трюкачей наблюдала жена Лионеля Антонелла Рокуццо. Сам же Месси был на открытии, но вел себя скромно и вышел на сцену, только чтобы поблагодарить артистов, не поделившись своими впечатлениями с журналистами.



Фото: instagram.com/messicirque

Казалось, человека, не являющегося фанатом различных акробатических трюков, будет тяжело удивить, но артистам канадского цирка это удалось. Все шоу, как и футбольный матч, было разбито на две части по 45 минут с 15-минутным перерывом. А, пожалуй, самый запоминающийся номер показали вначале. Пока артисты готовились к следующим трюкам, зрителям продемонстрировали комическую сценку с пузатым рефери и футболистом-симулянтом. Якобы бедолага получил травму и на помощь ему выбежали медики с носилками. Здесь началось самое интересное: артист стал невероятным образом скручиваться, изгибаться, складываться, как будто совсем не имел костей. Каждое его движение трибуны встречали громкими возгласами то ли от шока, то ли от неожиданности. А самым ярким получился его трюк с разворотом головы и туловища на 180 градусов и при этом он спокойно улыбался публике! Да что говорить, смотрите сами:

Видео: Instagram



Фото: segodnya.ua

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Основу шоу составляли номера воздушных акробатов. Сначала их подбрасывали на несколько метров в воздух, пытаясь показать стремление Месси добраться к чужим воротам, затем зрителей удивляли прыгуны на батутах, которые изображали футбольный матч и проделывали невероятные пируэты в воздухе. Выглядело действительно круто.



Фото: Viber

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Но еще эффектней оказался номер, где "Месси" противостоял технике – электронной руке, которую можно встретить разве что на огромных заводах. Этот "терминатор" с длинным шестом на конце то поднимал трюкача вверх, то вертел вправо-влево, а артист ловко удерживался на машине, при этом умудрялся еще и расхаживать по шесту. В финале сцены он взобрался на его верхушку и неожиданно рухнул вниз.



Фото: segodnya.ua

Затем перед зрителями обыграли самый знаменитый гол Лео, когда он обошел половину команды вместе с вратарем и отправил мяч в пустую сетку. Очень атмосферным получился номер с артистом, у которого на плечах висел огромный тюк мячей. Очевидно, это символизировало ту ответственность, которую возлагают на Месси в клубе и сборной. Но затем он сбросил этот "груз" и взмыл в воздух на полотнах.

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Фото: segodnya.ua

Кульминацией шоу стала битва Месси против льва, в исполнении двух акробатов. Они умело гонялись за мячом по импровизированным преградам, но круглый все равно достался нашему герою. Завершилось выступление выходом всех участников представления, держащими в руках майки с 10-м номером на спине, а затем они развернулись лицом в центр и подняли руки вверх к небу, как и их кумир на плакате.



Фото: segodnya.ua

Кстати, официальный мессенджер "Барсы" Viber запустил сообщество и стикерпак шоу Messi10 от Cirque du Soleil. В сообществе Messi10 публикуются последние новости о представлении, фото и видео с репетиций и выступлений и другой эксклюзивный контент. Подписчики сообщества могут участвовать в розыгрышах поездки в Барселону на фантастическое шоу о знаменитом футболисте.

Помимо этого, поклонникам Cirque du Soleil в Viber доступен стикерпак, посвященный Messi10. Яркие стикеры с изображениями персонажей шоу вдохновляют на новые свершения и призывают не останавливаться на пути к мечте.

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