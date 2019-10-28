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Цитата Леоненко и Калашников: игрок "МанСити" похвастался встречей в Барселоне

28 октября, 12:52

Украинский футболист встретил в столице Каталонии юного соотечественника

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко проходит реабилитацию после операции на колене. Футболист с повязкой на травмированной ноге прогулялся по Барселоне и встретится с юным украинцем из академии каталонского клуба Родионом Калашниковым. Совместное фото появилось на страницах обеих спортсменов в Instagram.

Внимание подписчиков Зинченко привлекла необычная футболка игрока "МанСити" – он был одет в черную футболку с цитатой бывшего футболиста "Динамо" Виктора Леоненко, который любит критиковать чемпиона Англии по поводу и без: "Мне удается разбираться в футболе, я этим горжусь, мне повезло в жизни".

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Отметим, что в последнее время 22-летний Александр Зинченко потерял твердое место в основном составе "Манчестер Сити", что не мешало ему играть ключевую роль в матчах сборной Украины.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко подарил своей невесте Владе Щегловой на день рождение щенка французского бульдога. Девушка так обрадовалась подарку, что не смогла сдержать слез.

Александр Зинченко подарил Владе Щегловой щенка Видео: Instagram

Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил фотографию у себя в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийский".

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футболист Виктор Леоненко Александр Зинченко Родион Калашников

Источник: Сегодня|Спорт

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