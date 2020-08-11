COVID-19 накрывает испанский футбол: вслед за "Атлетико" зараженных нашли в "Валенсии"

Инфицированные отправились на самоизоляцию и сообщили о своем состоянии в государственные медицинские органы

Вторая волна коронавируса в Испании зацепила футбольные клубы Примеры. Буквально в воскресенье стало известно, что футболисты "Атлетико" заразились коронавирусом и матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом" оказался под угрозой срыва. А теперь "Валенсия" на своем официальном сайте сообщила, что в клубе также были выявлены случаи заражения COVID-19.

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По итогам тестирования, которое состоялось накануне, 10 августа, в стане "Летучих мышей" обнаружили двух инфицированных. При этом проверку прошли не только футболисты, но и тренерский штаб, и другие работники клуба. Должности и имена зараженных не разглашаются. Отмечается, что инфицированные сотрудники "Валенсии" отправились на самоизоляцию и сообщили о своем состоянии в государственные медицинские органы.

Напомним, что в минувшем сезоне "Валенсия" набрала 53 очка в 38 турах и заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, не сумев пробиться в еврокубки. От зоны Лиги Европы "Летучих мышей" отделили 3 очка, от зоны Лиги чемпионов – 17.

Ранее мы сообщали, что у Зинченко появился новый звездный партнер: "Сити" купил рекордсмена "летучих мышей".

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