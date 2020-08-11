Українська
$ 27,6
32,47
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

COVID-19 накрывает испанский футбол: вслед за "Атлетико" зараженных нашли в "Валенсии"

11 августа, 13:15

Елена Павлова Елена Павлова

Инфицированные отправились на самоизоляцию и сообщили о своем состоянии в государственные медицинские органы

Вторая волна коронавируса в Испании зацепила футбольные клубы Примеры. Буквально в воскресенье стало известно, что футболисты "Атлетико" заразились коронавирусом и матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом" оказался под угрозой срыва. А теперь "Валенсия" на своем официальном сайте сообщила, что в клубе также были выявлены случаи заражения COVID-19.

Реклама

Читайте также: "Атлетико" назвал имена игроков, заразившихся коронавирусом перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

По итогам тестирования, которое состоялось накануне, 10 августа, в стане "Летучих мышей" обнаружили двух инфицированных. При этом проверку прошли не только футболисты, но и тренерский штаб, и другие работники клуба. Должности и имена зараженных не разглашаются. Отмечается, что инфицированные сотрудники "Валенсии" отправились на самоизоляцию и сообщили о своем состоянии в государственные медицинские органы.

Напомним, что в минувшем сезоне "Валенсия" набрала 53 очка в 38 турах и заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, не сумев пробиться в еврокубки. От зоны Лиги Европы "Летучих мышей" отделили 3 очка, от зоны Лиги чемпионов – 17.

Ранее мы сообщали, что у Зинченко появился новый звездный партнер: "Сити" купил рекордсмена "летучих мышей".

Реклама

Смотрите, как "Валенсия" выступала в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Валенсия заражение чемпионат Испании коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять