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"CR7 Air Jordan": Роналду не дают покоя лавры Майкла Джордана

19 декабря, 16:52

Португальский футболист сравнил себя с великим баскетболистом

Роналду

Роналду

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после эффектного гола в ворота "Сампдории" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

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Португалец в среду отправил победный мяч в ворота соперника ударом головой в эффектном прыжке. Итальянские СМИ вычислили, что Криштиану соприкоснулся с мячом на высоте 2,56 метра, оторвавшись от поля на 71 сантиметр.

"CR7 Air Jordan", – подписал Роналду фотографию с этим моментом в Instagram.

Роналду забил десятый мяч в 14 матчах текущего розыгрыша Серии А, отличившись в пятой игре подряд.

Смотрите, как забрасывает в кольцо Майкл Джордан:

В гонке бомбардиров он делит второе место с Жоао Педро из "Кальяри" и Ромелу Лукаку из "Интера". Лидером является Чиро Иммобиле из "Лацио" – 17 голов в 16 матчах.

Напомним, что в этом же матче Джанлуиджи Буффон повторил достижение Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Следующий поединок сделает вратаря "Ювентуса" абсолютным рекордсменом Серии А.

Обзор матча "Сампдория" – "Ювентус" – 1:2

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Ювентус Турин роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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