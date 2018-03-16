ЦСКА остался единственный российским клубом в еврокубках

"Лион" не сможет сыграть в финале Лиги Европы на домашнем стадионе

Московский ЦСА сумел взять реванш у "Лиона" в 1/8 финала Лиги Европы и продолжит борьбу за еврокубок.

Первый поединок в России неделю назад завершился победой "ткачей" со счетом 1:0. Победный гол на свой счет записал защитник Марсело.

В ответной встрече москвичам необходимо было забивать минимум один мяч и с этой задачей они справились еще в первом тайме – отличился Головин.

После перерыва французы счет быстро сравняли, но затем так же молниеносно пропустили еще дважды. В оставшееся время они сократили отставание до минимума, но этого не хватило для итоговой победы. Счет по сумме двух матчей 3:3 и дальше идет ЦСКА за счет большего количества мячей на выезде.

Интересно, что на домашнем стадионе "Лиона" состоится финала текущей Лиги Европы, но хозяева поля в нем уже точно не сыграют.

"Лион" – ЦСКА – 2:3

Голы: Корне (58) – Головин (39), Муса (60), Вернблум (65), Диас (71)

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Менди, 70), Тете, Диакаби, Ндомбеле, Тузар, Корне, Ферри (Маолида, 68), Депай (Траоре, 66), Диас.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий (Щенников, 46), Набабкин, Березуцкий, Натхо, Кучаев, Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 90), Головин, Муса (Витиньо, 73).

Предупреждения: Набабкин (13), Муса (36), Диас (78).

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" уступило дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.