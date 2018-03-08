ЦСКА проиграл дома "Лиону" в Лиге Европы

Сегодня в Москве был сыгран первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА принимал французский "Лион". Армейцы потерпели минимальное поражение, пропустив мяч во втором тайме.

ЦСКА – "Лион" – 0:1

Гол: Марсело (68)

Ответный поединок "Лион" – ЦСКА состоится через неделю в следующий четверг, 15 марта.

Кстати, еще один московский клуб потерпел поражение в Лиге Европы. "Локомотив" на выезде пропустил три мяча от мадридского "Атлетико".

Напомним, что сегодня в Риме в 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Лацио" принимает киевское "Динамо". Онлайн трансляция матча "Лацио" – "Динамо" с фото и видео идет на нашем сайте.

Напомним, что в другом поединке 1/8 финала Лиги Европы сегодня дортмундская "Боруссия" на своем поле сенсационно проиграла австрийскому "Зальцбургу", за который дважды отличился Бериша.

Кроме того, на "Сан Сиро" сегодня сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.