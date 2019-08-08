Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

ЦСКА – "Заря": анализ команд перед матчем Лиги Европы

Сегодня, 20:06

Анализируем стоимость составов команд, которые сыграют в матче Лиги Европы

Заря

Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В четверг, 8 августа, в столице Болгарии Софии пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы: местный ЦСКА примет луганскую "Зарю". Поединок пройдет на стадионе "Васил Левски".

Онлайн матча ЦСКА – "Заря" в Лиге Европы

Лидером атаки ЦСКА является 25-летний Али Соу, который в прошлом сезоне забил девять голов в 18 поединках. А самым дорогим у ЦСКА является португальский легионер Тиаго Родригес – воспитанник "Спортинга", его стоимость оценивается в три миллиона евро.

Реклама

Самый дорогой футболист в составе луганчан – арендованный у "Динамо" нападающий Назарий Русин 1,2 миллиона евро. А в сумме "Заря" более, чем в полтора раза дешевле ЦСКА – 14,75 миллионов евро против 24,60 миллионов евро.

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы "Заря" обыграла вице-чемпиона Черногории "Будучность". На выезде луганчане одержали победу со счетом 3:1, а затем дома еще раз обыграли черногорцев – 1:0.

В тренде
Цена на газ упала, Зеленский анонсировал легализацию азартных игр и рынок земли: итоги дня

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига Европы Заря Луганск ЦСКА София

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие

Новости партнеров

Loading...