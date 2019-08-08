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ЦСКА – "Заря": стали известны составы команд

Сегодня, 19:27

Команды готовятся к очному противостоянию

Заря

Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сойдутся ЦСКА София и луганская "Заря". Стали известны стартовые составы на грядущий поединок. Поединок пройдет на стадионе Васил Левски в Софии. Поединок обслужит судейская бригада во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Старт трансляции – 8 августа в 20:30.

Онлайн матча ЦСКА – "Заря" в Лиге Европы

"Заря": Шевченко – Михайличенко, Абу Ханна, Вернидуб, Тымчик – Хомченовский, Лунев, Иванисеня, Кочергин, Юрченко - Будковский

ЦСКА София – Черняускас, Турицов, Занев, Альбентоса, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон, Соу, Эвандро.

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Кстати, тренер "Черноморца" прокомментировал грядущую встречу команд в матче Лиги Европы. Ангел Червенков отметил, что ЦСКА - техническая и агрессивная команда, которая серьезно работает на поле.

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В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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Лига Европы Заря Луганск ЦСКА София

Источник: Сегодня|Спорт

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