Цыганка с тремя детьми: девушка, которая вдохновляет спасителя сборной Украины Артема Беседина

Карьера форварда "Динамо" вновь пошла на взлет после того, как красавица Радмила подарила ему сына

Жена Артема Беседина - Радмила / Фото: Instagram

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У 23-летнего Артема Беседина продолжается светлая полоса в карьере. После, казалось бы, беспросветной войны с травмами в прошлом сезоне нападающий завоевал прочное место в основе "Динамо", а теперь, спустя 889 дней, забил за национальную команду. Гол Беседина принес Украине ничью с Сербией, а с ней и место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020.

"Видел, что Ярмоленко стрелял, мяч отскочил, я принял, раз-два – и пробил. Был рикошет, и залетело прямо в угол. Главное, что забил. А я это сделал или нет, это общая заслуга, – говорит о своем голе в ворота сербов Артем Беседин. – То, что во втором матче кряду забили на последних минутах, прежде всего говорит о подготовке, о том, как все пацаны относятся к матчам. Нужно продолжать так же играть и на Евро. Проведем работу над ошибками. В дальнейшем все будет еще лучше".

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Кто вдохновляет Беседина. Совпадение или нет, но футбольная карьера Артема вновь пошла на взлет после того, как нападающий этим летом впервые стал отцом. Супруга Радмила родила ему сына, которого назвали Домиником. Роды, кстати, были естественные. А форвард присутствовал при появлении малыша на свет.

Отметим, что Артем и Радмила вместе не так давно – их отношениям всего полтора года. Солистка цыганского ансамбля, заслуженная артистка эстрадного искусства Украины Радмила Карафетова старше Артема Беседина и имеет двоих детей от пре­дыдущих отношений – дочку Божену и сына Дамира. Как для многодетной мамы, Радмила находится в отличной форме, о чем не забывает напоминать своим подписчикам в Instagram.

В соцсетях у "цыганки" Рады давно стоит статус "в браке", а именует она себя Карафетовой-Бесединой. Пара очень дружна с четой Гармашей, а недавно вместе с другим динамовцем, Артемом Шабановым, и его избранницей Беседины были замечены на концерте "Квартала 95".

Смотрите больше фото эффектной супруги Артема Беседина

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Напомним,благодаря голу Беседина на 93-й минуте матча с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

Смотрите обзор матча Сербия – Украина (2:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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