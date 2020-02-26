Цыганков и Исмаили попали в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Вингера "Динамо" и защитника "Шахтера" оценивают в суммарные 39 миллионов евро

Два игрока из украинской Премьер-лиги попали в список 50 самых дорогих футболистов мира не из ТОП-5 национальных чемпионатов – по оценкам авторитетного портала Transfermarkt. Этой чести удостоились вингер "Динамо" Виктор Цыганков и защитник "Шахтера" Исмаили.

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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков в этом рейтинге занял 37-е место, которое делит с центрбеком "Аякса" Лисандро Мартинесом. Каждого из них Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Виктор Цыганков забил 9 голов и сделал 9 ассистов в 27 матчах. Однако из-за травмы футболист пропустил зимние сборы киевлян, и в первом официальном поединке года, в котором "Динамо" обыграло "Ворсклу" 2:1, Цыганков не участвовал.

Между тем бразильский защитник "Шахтера" Исмаили в рейтинге 50 самых дорогих футболистов мира вне пятерки ведущих национальных лиг Европы занял 45-е место, которое разделил с уругвайцем Джорджианом де Арраскаэтой из "Фламенго". Этих парней оценивают в 19 млн евро каждого.

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Лидером же рейтинга стал Донни ван де Бек из "Аякса", его стоимость оценивается в 55 млн евро. За ним идут еще трое футболистов амстердамского клуба – Хаким Зиеш (правда, летом он перейдет в "Челси"), а также Давид Нерес и Андре Онанан.

Смотрите, как забивает Цыганков

Смотрите, как забивает Исмаили

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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