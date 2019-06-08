Цыганков: "Играть на таком стадионе – одно удовольствие"

Один из героев встречи с балканцами – о победе в матче отбора на Евро-2020

Виктор Цыганков. Фото: Getty Images

Сборная Украины разгромила Сербию 5:0 в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Автор двух голов полузащитник Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победы и поблагодарил львовских болельщиков за поддержку. Напомним, еще два мяча на свой счет записал Евгений Коноплянка и один – Роман Яремчук.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

"Играть на таком стадионе – одно удовольствие. Спасибо нашим болельщикам, они лучшие. Надеюсь, всей стране понравилось, как мы сыграли и добились такого приличного результата. Поздравляю всю нашу страну с этой победой. Атмосфера была фантастической. У нас была информация относительно силы соперника. Думаю, мы хорошо сыграли и заслуженно победили с крупным счетом. Мое дело – выходить и показывать, что я могу играть за сборную. Я пытался делать то, что умею, и выполнять тренерскую установку. Свои забитые мячи посвящаю своим родным и друзьям", – сказал Цыганков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

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