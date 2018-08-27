Цыганков: Мы умрем, чтобы обыграть "Аякс"

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков обещает упорную борьбу в предстоящем поединке против "Аякса" в матче квалификации Лиги чемпионов. Неделю назад команды провели матч в Амстердаме и "Аякс" обыграл "Динамо" со счетом – 3:1.

По словам хавбека динамовцев, команда сделает все возможное, чтобы пройти в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира.

"Мы, как и болельщики, тоже верим в победу", – начал Цыганков.

"Надеюсь очень много фанатов придут поддержать нас. Команда готова, график у нас очень плотный, но мы найдем силы. Мы умрем, чтобы добиться положительного результата".

"Ничья с "Черноморцем"? Лига чемпионов – другой турнир. Мы уже забыли ту игру и все наши мысли только о завтрашнем матче".

"Мы понимаем, что команда мало забивает. Да, у нас гол за игру, но моментов больше, чем один за игру. Потому нам просто надо повысить результативность и реализовывать те моменты, которые у нас есть", – сказал Цыганков на пресс-конференции.

Ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало встречи в 22:00.