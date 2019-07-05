Цыганков признан лучшим игроком прошлого чемпионата Украины, Фонсека – лучшим тренером
Представители "Динамо" и "Шахтера" забрали по две индивидуальные награды
Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос по итогам проведенного чемпионата Украины 2018/19 годов. Традиционно номинаций было пять. Почетные призы лауреатам будут вручены перед матчем за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" в Одессе 28 июля. По итогам анкетирования клубов имеет таких победителей:
Лучший футболист
- Победитель: Виктор Цыганков ("Динамо")
- Претенденты: Тайсон ("Шахтер"), Жуниор Мораес ("Шахтер")
Лучший вратарь
- Победитель: Андрей Пятов ("Шахтер")
- Претенденты: Юрий Панькив ("Александрия"), Никита Шевченко ("Карпаты" + "Заря")
Лучший тренер
- Победитель: Паулу Фонсека ("Шахтер")
- Претенденты: Владимир Шаран ("Александрия"), Александр Хацкевич ("Динамо")
Лучший молодой футболист
- Победитель: Виталий Миколенко ("Динамо")
- Претенденты: Марьян Швед ("Карпаты"), Николай Шапаренко ("Динамо")
Лучший арбитр
- Победитель: Анатолий Абдула (Харьков)
- Претенденты: Юрий Можаровский (Львов), Константин Труханов (Харьков)
Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.
В Украине заработает революционная система для арбитров:
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