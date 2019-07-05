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Цыганков признан лучшим игроком прошлого чемпионата Украины, Фонсека – лучшим тренером

5 июля, 19:33

Представители "Динамо" и "Шахтера" забрали по две индивидуальные награды

Фото: Премьер-лига

Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос по итогам проведенного чемпионата Украины 2018/19 годов. Традиционно номинаций было пять. Почетные призы лауреатам будут вручены перед матчем за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" в Одессе 28 июля. По итогам анкетирования клубов имеет таких победителей:

Лучший футболист

  • Победитель: Виктор Цыганков ("Динамо")
  • Претенденты: Тайсон ("Шахтер"), Жуниор Мораес ("Шахтер")

Лучший вратарь

  • Победитель: Андрей Пятов ("Шахтер")
  • Претенденты: Юрий Панькив ("Александрия"), Никита Шевченко ("Карпаты" + "Заря")

Лучший тренер

  • Победитель: Паулу Фонсека ("Шахтер")
  • Претенденты: Владимир Шаран ("Александрия"), Александр Хацкевич ("Динамо")

Лучший молодой футболист

  • Победитель: Виталий Миколенко ("Динамо")
  • Претенденты: Марьян Швед ("Карпаты"), Николай Шапаренко ("Динамо")

Лучший арбитр

  • Победитель: Анатолий Абдула (Харьков)
  • Претенденты: Юрий Можаровский (Львов), Константин Труханов (Харьков)

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

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Тег чемпионат Украины, Андрей Пятов, премьер-лига, Паулу Фонсека, Виктор Цыганков, Анатолий Абдула, Виталий Миколенко

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Премьер-лига

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