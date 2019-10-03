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Цыганков стоит больше, чем стартовый состав "Лугано": сравнение соперников в Лиге Европы

3 октября, 21:30

Ориентировочная стоимость всего состава "Динамо" - почти в пять раз больше "Лугано"

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" и швейцарский "Лугано" огласили составы на матч второго тура группового этапа Лиги Европы. В стартовом составе киевлян на поле выйдут футболисты, суммарная стоимость которых согласно transfermarkt.com составляет 57,2 миллиона евро. На нашем сайте пройдет трансляция "Лугано" – "Динамо".

Весь стартовый состав "Лугано" стоит 13,25 миллиона евро – это меньше, чем трансферная стоимость одного Виктора Цыганкова, которого эксперты оценивают в 20 миллионов евро. К слову, суммарная стоимость всего швейцарского клуба составляет немного больше ценника на Витю – 22,33 млн евро.

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Стартовые составы

"Лугано": Бауманн – Яо, Марич, Дапрела, Лаванши – Ловрич, Саббатини, Вечеи – Араторе, Герндт, Карлиньос
Запасные: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттани, Кустодио, Дальмонте, Ф. Родригес

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"Динамо": Бойко – Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Ж. Родригес, Вербич
Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин

В первом туре Лиги Европы "Динамо" на НСК "Олимпийский" обыграло "Мальме", забив единственный мяч в ворота шведов за шесть минут до конца основного времени.

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Лига Европы Динамо Киев Виктор Цыганков Лугано

Источник: Сегодня|Спорт

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