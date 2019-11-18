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Цыганков в пролете: лучшим бомбардиром Украины в отборе Евро стал "буйвол" за 7 млн евро

18 ноября, 11:34

Яремчук отметился четырьмя голами, обойдя в списке снайперов "сине-желтых" Цыганкова и Малиновского

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Facebook

Нападающий "Гента" Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе Евро-2020. На счету бывшего форварда "Динамо", выступающего нынче за бельгийских "буйволов", четыре гола в семи матчах за "сине-желтых" в квалификации. Напомним, несмотря на воскресную ничью в Белграде, Яремчук раскритиковал игру сборной Украины, заявив: "На Евро могут быть проблемы".

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Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

В отборе Евро-2020 Роман Яремчук забивал в обоих матчах с Сербией (5:0 и 2:2), а также в поединках с Люксембургом (1:0) и Португалией (2:1). Таким образом, 23-летнему нападающему "Гента" по количеству голов в квалификации к чемпионату Европы удалось обойти полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова и хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, у которых – по три забитых мяча.

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При этом лучший бомбардир сборной Украины Роман Яремчук, которого портал Transfermarkt оценивает в 6,5 млн евро, забил в три раза меньше лучшего снайпера всего отборочного турнира – форварда англичан Гарри Кейна, записавшего на свой счет 12 голов.

Смотрите, как Яремчук забивал в отборе Евро-2020

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины видео голов Евро-2020 Роман Яремчук Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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